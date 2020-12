Alberto Abbate ha raccontato a Radiosei il retroscena legato all’incontro tra Inzaghi e Caicedo

«Inzaghi e Caicedo a Formello per chiarire. L’attaccante tornerà titolare contro il Genoa a causa dell’assenza di Correa. L’ex Espanyol vuole chiarimenti dopo l’esclusione contro il Milan: lui sostiene infatti di non essere affaticato e non ha capito l’esclusione, venendo addirittura dopo Muriqi». Così Alberto Abbate, intervenuto ai microfoni di Radiosei.