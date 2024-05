Lazio, Impallomeni: «Ingresso di Tudor in panchina positivo, ma si ripartirà da..» Le parole dell’opinionista

Intervenuto ai microfoni di TMW, Stefano Impallomeni, ha parlato cosi di Lazio:

«Un cambiamento in panchina porta un effetto, positivo per Roma e Lazio. Gli ingressi di Tudor e De Rossi sono stati positivi ma poi si ripartirà dopo questo. C’è da creare un solco su un’identità precisa. Della Lazio sappiamo la gestione, sulla Roma c’è curiosità da parte dell’ambiente non su De Rossi, che ha dimostrato di essere capace, ma spero che la società lo sostenga in tutto e per tutto. È una risorsa da preservare»