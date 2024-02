Lazio, Impallomeni: «Lotito non ha speso sul mercato per questo» Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ha parlato di Lazio:

MERCATO-«Migliorabile la squadra? Ha speso 80 milioni Lotito in estate, Guendouzi e Rovella si sono inseriti, Kamada non pervenuto, Isaksen così così. Perché la Lazio è così in ritardo? Immobile, Zaccagni, Pedro e Felipe Anderson non hanno fatto la stessa stagione dello scorso anno e anche la difesa. La Lazio è un’ottima squadra, ecco perché Lotito non ha speso ora. Spendi per Kent? E comunque dico, si dice squadra migliorabile, ma il tecnico?»

ATALANTA- «Non so dire, il campo poi parlerà su chi ha fatto meglio o meno. Alla fine la squadra rimane sempre quella. Atalanta e Lazio hanno cambiato poco o niente ma sono lì in lotta. Io credo che l’Atalanta abbia qualcosa di più come esperienza e organico, ha tante alternative»