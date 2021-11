Lazio, solito teorema: senza Ciro sei Immobile. Serve un aiuto dal mercato

La Lazio ha perso con la Juventus dimostrando ancora una volta l’assoluta dipendenza da Ciro Immobile. Serve aiuto dal mercato

E’ arrivata una sconfitta per la Lazio di Sarri nel big match con la Juventus di sabato scorso. I biancocelesti, orfani di Ciro Immobile, non sono riusciti a piegare le resistenze bianconere. Gara cambiata dopo l’infortunio del bianconero Danilo, dopo nemmeno un quarto d’ora. Il vantaggio successivo della Juve, con un rigore trasformato da Bonucci, ha permesso ai bianconeri di sfruttare le loro maggiori qualità con la Lazio che ha avuto un buon giro palla ma nei fatti non ha mai calciato in porta in maniera pericolosa verso Szczesny. E’ qui si ritorna proprio a Ciro Immobile: no Ciro, no party! Uno slogan, negativo, che purtroppo è confermato dalla realtà: sono addirittura tredici le sconfitte della Lazio in 27 partite senza Immobile, di cui 8 su 15 solo in Serie A. La Lazio fa fatica senza il suo bomber principe ma d’altronde non è facile trovare il sostituto della Scarpa d’Oro.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24