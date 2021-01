Immobile si accende contro il Sassuolo. L’attaccante della Lazio ha segnato ben 7 gol alla squadra neroverde, in 11 precedenti

La Lazio ritrova il suo bomber. Dopo il turnover mandato in campo in Coppa Italia, Inzaghi ripropone i titolarissimi (infortuni a parte) e tra questi non può che esserci Immobile. Oggi – contro il Sassuolo – l’attaccante taglierà il traguardo delle 199 presenze; la squadra neroverde è inoltre la vittima preferita di Ciro.

Come ricorda il Corriere dello Sport, infatti, negli ultimi 11 incroci, sono 7 le reti segnate (6 da quando è alla Lazio). Se dovesse andare in gol anche oggi, Immobile raggiungerebbe Bassetto (a quota 148) nella classifica marcatori all time della Serie A.