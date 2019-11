Lazio, il bomber biancoceleste Immobile ritorna dalla famiglia e Jessica lo mostra con un post su Instagram

Con una doppietta e un assist nel borsone azzurro, Ciro Immobile ritorna casa dalla moglie Jessica e i loro tre bambini per stare con la famiglia e ricominciare ad allenarsi con la Lazio. La famiglia prima di tutto ma per il numero 17 biancoceleste non c’è mai una pausa per il calcio. Jessica pubblica un post su Instagram con Ciro che gioca alla playstation, scrivendo: «E’ tornatooooo…

Ah no!»

Visualizza questo post su Instagram E’ tornatooooo… Ah no🤣 🎮🎮🎮 Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena) in data: 19 Nov 2019 alle ore 8:24 PST

