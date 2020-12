Lazio, Immobile può riposare, ma contro il Benevento che rendimento!

Ciro Immobile potrebbe partire dalla panchina, ma contro il Benevento è sempre stato incisivo

Ciro Immobile potrebbe partire dalla panchina contro il Benevento. Il centravanti biancoceleste non è al meglio della condizione, ma potrebbe stringere i denti e scendere comunque in campo (Inzaghi vorrebbe preservarlo per i prossimi impegni contro Napoli e Milan). Tuttavia, il suo rendimento contro i giallorossi è stato fino ad oggi impressionante. Il Benevento è la squadra contro cui il numero 17 della Lazio ha preso parte a più gol in media per minuti giocati: tre reti e tre assist in 164 minuti, ovvero una partecipazione attiva ogni 27 minuti di media.