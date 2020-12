Lazio, Immobile è stremato: possibile attacco inedito col Verona

Lazio, Immobile è stremato: possibile turno di riposo per il 17

Simone Inzaghi comincia a preparare l’anticipo di sabato sera contro l’Hellas Verona. La sua Lazio non può permettersi di perdere altro terreno in campionato, ma l’allenatore piacentino deve gestire alcuni calciatori che dopo la Champions League non sono al meglio. Tra questi Luis Alberto, Leiva e Ciro Immobile. Il numero 17 avrebbe dovuto per stessa ammissione del tecnico uscire dal campo col Club Brugge già durante l’intervallo. Correa non sta bene, Muriqi è tornato ad allenarsi, è possibile dunque che il bomber di Torre Annunziata possa essere risparmiato. Scalpita Caicedo che dovrebbe giocare titolare, pronto anche Andreas Pereira, che ha riposato martedì sera entrando solo negli ultimi cinque minuti. Domani si capirà di più, ma quel che sembra certo è che Immobile non disputerà i novanta minuti contro l’Hellas.