Lazio, Immobile e quella voglia di tornare a far parlare il campo

L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, dopo giorni di isolamento e polemiche, oggi tornerà titolare contro il Crotone

Dopo 16 giorni ai box per l’alternanza dei suoi test molecolari (ieri a mezzanotte e stamattina alle 11 quelli con la squadra), Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha solo un allenamento e mezzo sulle gambe, ma conta più la sua voglia di mettersi alle spalle uno dei frangenti più tosti della sua carriera e di rispondere coi gol a chi ha messo in dubbio la sua professionalità: «Non siete degni di parlare di me come uomo. Vergogna». Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.