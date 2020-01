Lazio, Immobile è letale nei minuti di recupero: scavalcato Signori

Ciro Immobile sta infrangendo record dopo record: l’attaccante della Lazio è a quota 19 reti ed è diventato fondamentale anche nei minuti di recupero. Ecco la statistica fornita da Lazio Page.

In #BresciaLazio @ciroimmobile è diventato il giocatore che ha portato più punti in campionato alla #Lazio nei minuti di recupero: 7, scavalcati Signori e Caicedo che erano in vetta a quota 6

— Lazio Page (@laziopage) January 6, 2020