Lazio, Immobile è il primo marcatore del decennio: ecco chi sono gli altri

Lazio, ecco chi sono i marcatori degli ultimi decenni con la maglia biancoceleste secondo una statistica di Lazio Page

Partenza col botto per la Lazio di Inzaghi: la vittoria in rimonta contro il Brescia ha consolidato la forza della squadra biancoceleste arrivando a quota 39 punti in classifica. Tanti nuovi record realizzati nella partita di ieri, dalle nove vittorie consecutive ai gol nei minuti di recupero. Immobile è al centro di molte statistiche e dopo essere tornato al gol dopo quattro partite, è arrivato a quota 19 gol in questa porzione di Serie A, sempre più solo nella classifica marcatori. La doppietta rifilata alle rondinelle ha dato il via al 2020 della Lazio e Ciro Immobile è il primo marcatore di questo nuovo decennio. Come riporta Lazio Page, a trovare il gol negli scorsi decenni prima del bomber partenopeo sono stati: Malatesta (1930), Vettraino (1940), Cecconi (1950), Bizzarri (1960), Chinaglia (1970), Giordano (1980), Amarildo (1990), Salas (2000) e Floccari (2010).

Sempre più un Immobile da record che proverà in tutti i modi a rompere gli schemi e riscrivere la storia della Lazio.