Lazio, Immobile e il #FridayFeeling: lo scherzo social con Milinkovic

Lazio, quella foto di Immobile sui social scatena l’ilarità di Milinkovic

Basta una foto, a volte, per innescare il botta e risposta. Specialmente quando sei Ciro Immobile e la battuta ce l’hai sempre pronta. Come spesso accade, l’ironia si fa sui social: l’account della Lazio pubblica una foto del bomber laziale a testa in giù, che si solleva mettendo il peso sulle braccia: “No one can stop me when I taste the #FridayFeeling”, è la didascalia scelta dalla società.

Una foto curiosa, che scatena l’ilarità – e incredulità – di Sergej Milinkovic-Savic, che commenta con diversi punti interrogativi questo particolare scatto. Il centrocampista tagga Immobile, chiede spiegazioni. Il centravanti laziale risponde prontamente: “Questa non è cosa per un sergente!”, accompagnando il tutto dalle solite emoji divertite. I tifosi sentono odore di sfida, tra i due: che arrivi presto la foto di risposta di Milinkovic? Lo diranno solo i social, come sempre.