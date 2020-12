Lazio, Immobile: «Orgoglioso dell’atteggiamento della squadra»

Ciro Immobile – ai microfoni di Lazio Style Radio – ha copmmentato il pareggio guadagnato contro il Borussia Dortmund

È sempre Immobile il protagonista della Lazio. Non si è smentito neppure stasera che ha riportato in parità il risultato contro il Borussia Dortmund. L’attaccante, poi, ha così parlato alla radio ufficiale:

«La squadra ha cercato il gol della vittoria fino alla fine, sono orgoglioso dell’atteggiamento dei miei compagni. Non ci siamo accontentati del pari, abbiamo cercato il successo fino all’ultimo. Quest’attitudine ci dà ancora più motivazioni in vista delle prossime partite. È stato bello tornare a Dortmund, ho ritrovato lo stesso freddo di quando sono andato via ed ho notato tanti posti che frequentavo quando ero qui. Sono felice di aver rivisto qualche membro della dirigenza giallonera e qualche calciatore di Favre che ho conosciuto durante la mia esperienza in Germania».