Lazio, Immobile bomber delle nove vittorie consecutive: superato Salas

Lazio, Ciro Immobile supera il Salas del 1998/99 nelle reti segnate durante tutte e nove le vittorie consecutive

Il 2020 della Lazio non poteva cominciare meglio: la vittoria conquistata in rimonta contro il Brescia di Balotelli ha portato i biancocelesti a nove vittorie consecutive in questo campionato. Grandi numeri per la squadra di Inzaghi che è al terzo posto in classifica, a poche lunghezze da Inter e Juventus. I primi gol del 2020 vengono dal solito Ciro Immobile che sigla la doppietta numero 23 con la maglia biancoceleste. In questo filotto di vittorie, il bomber 17 ha lasciato la firma ben 10 volte, davanti a Correa e Caicedo. Secondo quanto riporta Lazio Page infatti Immobile ha superato anche Salas, capocannoniere delle otto vittorie della stagione 1998/99. A quota 8 c’erano Mihajlovic e Vieri.