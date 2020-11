Lazio, Immobile all’Olimpico in Europa è garanzia assoluta

Straripante Immobile: ecco i suoi dati in Europa con la Lazio

C’è Simone Inzaghi, lì a quota 20 reti in Europa con la Lazio, sei lunghezze che saranno coperte da Ciro Immobile, destinato a primeggiare anche in questa graduatoria. 7 partite da titolare in Champions, 6 reti messe a segno, ieri sera è arrivata la prima segnatura da fuori area. Con la doppietta di ieri allo Zenit, soprattutto, Ciro Immobile ha preso parte ad almeno una rete in tutte le dieci gare disputate all’Olimpico in competizioni europee con la maglia della Lazio. Ciro d’Italia, ma anche Ciro d’Europa: terza rete in Champions che si somma alle 11 siglate in Europa League.