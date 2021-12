Lazio, Immobile non si ferma: allenamento anche in quarantena – FOTO

Ciro Immobile è in quarantena a causa del Covid che ha colpito lui e la sua famiglia. Nonostante questo non ha smesso di allenarsi

In attesa della negativizzazione, l’attaccante della Lazio sta proseguendo giornalmente i suoi allenamenti personalizzati per tenersi in forma. Lo ha mostrato anche in una delle sue storie Instagram in cui si riprende mentre fa la ciclette a casa.