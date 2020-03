Lazio, non si molla mai: Immobile si allena anche di domenica FT

Lazio, non ci si ferma mai, neppure di domenica. Immobile ha testimoniato il suo allenamento, sul profilo Instagram

I campi di Formello sono vuoti e silenziosi. Non c’è Inzaghi che dirigela sua Lazio, non c’è lo staff che studia gli avversari, non ci sono i tifosi per gli allenamenti a porte aperte. Però c’è la voglia di non arrendersi e di non piegarsi davanti alla paura del Coronavirus, la voglia di tornare presto a correre per difendere i colori biancocelesti e farsi trovare pronti.

Gli allenamenti infatti si sono spostati dal Centro Sportivo alle case dei giocatori dove, ogni giorno, lavorano per mantenere la condizione atletica. Come ha fatto vedere Ciro Immobile su Instagram, attivo anche di domenica: