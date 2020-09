Lazio, Immobile: «Abbiamo fatto una grande partita, siamo ancora il solito gruppo compatto»

Ciro Immobile ha commentato la vittoria sul campo della Sardegna Arena contro il Cagliari. Ecco le sue parole

Le parole di Ciro Immobile al termine di Cagliari-Lazio, davanti alle telecamere di Sky:

«Ho segnato in un momento delicato, dovevamo chiudere la partita. Ringrazio Adam (Marusic, ndr) per l’assist, abbiamo fatto una partita incredibile. Oggi abbiamo dimostrato di essere ancora quel gruppo compatto e unito che ha fatto bene l’anno scorso.

Sono arrivati alcuni giocatori che ci aiuteranno in campo e nello spogliatoio. Il gruppo è il solito e questo è importante, senza perdere motivazioni e con concentrazione possiamo migliorare anche se l’anno scorso abbiamo fatto un anno fantastico.

Come migliorare ancora? Non so dove collocarci nella griglia di partenza, abbiamo visto che l’anno scorso non eravamo considerati in proiezione tra le prime quattro e poi siamo arrivati secondi in classifica al lockdown. Il gruppo è eccezionale quello che accadrà sul mercato non deve condizionarci».