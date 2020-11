Lazio, il sostegno dei compagni e di Amauri a Ciro sui social

I compagni di squadra ed Amauri hanno dato il proprio sostegno a Immobile, al centro del caso tamponi in casa Lazio, tramite social.

In questo momento delicato per Ciro Immobile, preso dalla stampa e gettato in mezzo al caso tamponi, scoppiato negli ultimi giorni in casa Lazio, il centravanti ha voluto diffondere una nota ufficiale (tramite il proprio ufficio stampa e canali social) in cui ha chiarito la sua posizione, sottolineando come abbia sempre rispettato i protocolli, a maggior ragione nel periodo di emergenza sanitaria.

Fortunatamente c’è anche chi dà il proprio sostegno al centravanti biancoceleste, e si tratta di uno suo ex collega di reparto: Amauri Carvalho de Oliveira, ex stella di Palermo e Juventus, il quale ha ricondiviso sul proprio account ufficiale di Instagram il lungo messaggio di Immobile.

Arrivata anche la risposta del numero 17 della Lazio: «Fratello, ti abbraccio e ti ringrazio».



Presenti anche ovviamente i commenti dei compagni di squadra: Acerbi, Akpa Akpro, Armini, Djavan Anderson il romanista Pellegrini e Luis Alberto, il quale ha dedicato un messaggio speciale: «Pazienza fratellino, sei un esempio per tutti, ti aspettiamo per poter celebrare i tuoi gol!»