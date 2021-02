Lazio, il ricordo di Lenzini: «Il Presidente del nostro primo storico Scudetto»

Con un post sul proprio profilo Twitter, la Lazio ha voluto ricordare l’anniversario della scomparsa del presidente Umberto Lenzini

Poco più di 24 ore ad una grandissima partita di Champions League. Alla vigilia di una sfida importantissima come quella contro il Bayern Monaco, la Lazio non poteva dimenticarsi di chi l’ha fatta grande in passato. Oggi, infatti, ricorre l’anniversario della morte dell’ex presidente biancoceleste Umberto Lenzini, alla guida della società nel ’74, l’anno del primo Scudetto.

Per questo, il club biancoceleste ha voluto ricordare il grande Lenzini con un post sui social. «34 anni fa ci lasciava Umberto Lenzini. Il Presidente del nostro primo storico Scudetto» ha scritto la Lazio su Twitter. Sicuramente, anche lui domani si godrà da lassù questa grandissima sfida.