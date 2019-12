Rennes Lazio, i francesi presentano la squadra d’Inzaghi: «Sono sempre più in alto…», il titolo dell’articolo sul sito ufficiale.

Il Rennes prepara la sfida contro la Lazio: sul sito ufficiale del club francese, è comparso in mattinata un articolo di presentazione della squadra d’Inzaghi. Titolo emblematico (quasi preoccupato): «Lazio sempre più in alto…».

«Sono trascorse dieci settimane e i romani hanno perso solo una partita nelle ultime 9». Non solo: «Nuova prova della loro forma scintillante, la vittoria per 3-1 contro la Juventus Torino in campionato sabato scorso. I biancocelesti sono attualmente terzi in Italia».

«In Europa League, i romani possono ancora sperare nella qualificazione. Per riuscirci, devono vincere in Francia e sperare che il Celtic faccia lo stesso sul Cluj. I rossoneri giocheranno la parte dei guastafeste?». Questo sarà da vedere.