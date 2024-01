Lazio, il punto sui biancocelesti in scadenza: l’ elenco anno per anno. Il tema rinnovi continua ad essere uno dei più caldi

La Lazio deve fare i conti con giocatori in scadenza. Categorie in cui rientrano i nomi di Felipe Anderson e Zaccagni, ma anche Romagnoli, Patric, Casale e soprattutto Provedel, l’unico a essersi realmente confermato dopo l’ottima scorsa stagione. In tal senso diviene importante tenere bene a mente quali sono le date di scadenza di tutti i contratti della rosa biancoceleste. Di seguito tutte le scadenze.

2024 – Felipe Anderson, Pedro, Kamada*, Sepe (prestito), Lombardi;

2025 – Zaccagni, Marusic, Hysaj, Vecino, Diego Gonzalez, André Anderson, Sana Fernandes;

2026 – Immobile, Basic, Kamenovic;

2027 – Luis Alberto**, Casale, Patric, Romagnoli, Provedel, Lazzari, Gila, Cataldi;

2028 – Castellanos, Isaksen, Mandas.



*Nel contratto è presente una clausola di rinnovo triennale a carico del giocatore.

**Nel contratto è presente un’opzione di rinnovo annuale del contratto