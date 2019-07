Lazio, il Liverpool si appella alla Fifa: sotto accusa l’ingaggio di Adekanye

Il Liverpool avrebbe chiamato in causa la Fifa per il trasferimento di Adekanye alla Lazio. Sotto accusa la tempistica dell’operazione

Bobby Adekanye è stato il primo acquisto ufficiale della Lazio. Lo seguiranno a breve Vavro, Jony e Lazzari. I biancocelesti avevano il “si” dell’olandese già da mesi, depositando il contratto in Lega soltanto il primo luglio. Il modus operandi della Lazio però, non è piaciuto al Liverpool; infatti secondo quanto riferito da ‘London Evening Standard’, i reds si sarebbero rivolti alla Fifa per delle norme internazionali sui trasferimenti violate dalla Lazio. Quello che non è andato giù al Liverpool sarebbe un possibile ‘tapping up’, ovvero un avvicinamento al calciatore sotto contratto con un altro club, senza passare per la società proprietaria del cartellino. Gli inglesi hanno ricevuto dalla Lazio soltanto il premio minimo di 270 mila sterline, equivalente a una sorta di premio di formazione. Il Liverpool ha proposto a più riprese il rinnovo ad Adekanye, per questo il club si è detto infastidito dalla perdita di un potenziale crack a parametro 0.

Il reds rimproverano alla Lazio, l’aver contattato il classe 1999 prima dei termini consentiti (la regola impedisce ai calciatori Under 23 di negoziare con club esteri negli ultimi sei mesi di contratto). La Lazio attraverso il proprio sito, prevedendo qualche querelle simile, comunicò di non aver avuto nessun contatto con il calciatore (qui la nota). Adekanye però da parte sua, qualche mese più tardi confermò i contatti col club capitolino (qui le sue parole). Conoscendo il modo di agire del ds Tare sempre in incognito, sicuramente La Lazio avrà sicuramente preso tutte le precauzioni del caso. Nei prossimi giorni si capirà se a questa indiscrezione verrà dato effettivamente un seguito.