Rivoluzione in vista nello staff medico della Lazio.

Spunta il nome di Francesco Colautti, ex responsabile medico della Roma, per rinforzare lo staff sanitario della Lazio. Il presidente Claudio Lotito dopo i contatti con Claudio Rigo, ex medico di Juventus e Sassuolo, sembra orientato sull’ex giallorosso. Confermato, invece, il responsabile sanitario Ivo Pulcini, che ha rinnovato il proprio accordo con la Lazio.