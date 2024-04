Lazio, il club ricorda la semifinale del 2017 con la Roma che valse la finale con la Juve

Lazio, il club biancoceleste ricorda la vittoria sulla Roma in coppa Italia che consenti alla squadra di Inzaghi di andare in finale

La settimana del derby è quella più importante nella capitale sia per i tifosi della Roma che per la Lazio, con i supporter biancocelesti che senz’altro ricorderanno un derby che si giocò proprio oggi. Nel 2017 infatti la squadra allenata da Inzaghi riuscì ad approdare in finale eliminando proprio la formazione giallorossa, alla quale non bastò il 3-2 nella gara di ritorno visto il 2-0 della gara d’andata con Immobile e Milinkovic, e i biancocelesti sfidarono in finale la Juventus.