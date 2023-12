Lazio, il club biancoceleste ricorda ai tifosi tramite un post social l’appuntamento con la gara di mercoledì a Madrid

Archiviato l’amaro pareggio di sabato con il Verona, mercoledì con l’Atletico la Lazio vuole dare un segnale forte non solo per il primato del girone di Champions, ma anche per riscattare il passo falso con la squadra di Baroni. Il club biancoceleste ricorda l’appuntamento di mercoledì con un bel post social