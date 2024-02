Lazio, il club biancoceleste ricorda il primo gol in serie A di Radu – VIDEO

Lazio, il club biancoceleste ricorda a distanza di 10 anni il primo gol realizzato in serie A dell’ex biancoceleste con un bel post social

Uno dei pilastri della storia recente della Lazio è stato senza alcun dubbio Radu, il quale ha rappresentato fin da subito i valori principali del club biancoceleste e in particolare l’attaccamento alla maglia. Proprio per questo motivo in occasione del decennale del suo primo gol in biancoceleste, il club capitolino ricorda il suo gol con il Pescara con questo bel post social