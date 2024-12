Lazio, i biancocelesti espugnano il Piacenza: ecco quando accadeva

La Lazio allenata da Roberto Mancini affrontò il Piacenza allo Stadio Leonardo Garilli in occasione della dodicesima giornata di Serie A

Di seguito il comunicato della Lazio, che ha voluto così ricordare l’anniversario di quella vittoria contro il Piacenza.

COMUNICATO- Era il 1° dicembre del 2002. La Lazio allenata da Roberto Mancini affrontò il Piacenza allo Stadio Leonardo Garilli in occasione della dodicesima giornata di Serie A. Dopo aver largamente superato il Modena allo Stadio Olimpico per 4-0, i biancocelesti riuscirono a portare a termine una storica rimonta in terra piacentina.

In un’atmosfera surreale padroneggiata dalla nebbia è la formazione di casa a trovare la rete del vantaggio con Maresca: il numero 7 della compagine di Agostinelli calcia al volo con il mancino, la palla bacia il palo e s’insacca. Neanche 10 minuti ed il Piacenza raddoppia con Caccia che, al centro dell’area biancoceleste, ribadisce in rete incontrastato. Da questo momento la Lazio sale in cattedra. Al 42’, infatti, i biancocelesti accorciano le distanze con Simeone che, di testa, devia in gol un corner calciato da Claudio Lopez. Tre minuti più tardi è proprio l’attaccante argentino ad agguantare il pari per la Prima Squadra della Capitale: il numero 7 biancoceleste entra in area dalla destra e batte Guardalben a tu per tu.

Nella ripresa la compagine allenata da Roberto Mancini cerca con insistenza il vantaggio, ma riesce nell’impresa solo nell’ultimo giro d’orologio: Corradi riceve un traversone dalla sinistra e, di prima intenzione, gira la traiettoria in gol con un perfetto colpo di testa.

Così i biancocelesti: Peruzzi (46` Concetti), Stam, Fernando Couto, Mihajlovic (29` Pancaro), Favalli, Fiore, Simeone, Stankovic, Sorin (80` S.Inzaghi), Corradi, C.Lopez. Allenatore: Mancini