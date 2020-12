Lazio Hellas Verona, in TV e streaming: ecco dove vedere il match

Lazio-Hellas Verona, la gara dell’Olimpico – in programma per sabato 12 dicembre, alle ore 20.45 – sarà trasmessa da DAZN

Di nuovo testa al campionato. La parentesi della Champions League si chiude momentaneamente, lasciando i campi alla Serie A. La Lazio ha ancora quattro appuntamenti cruciali, prima della sosta (Verona, Benevento, Napoli e Milan) e sabato, all’Olimpico, ci sarà la squadra di Juric.

La gara – in programma per le 20.45 – sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e visibile quindi a chiunque ne abbia sottoscritto un abbonamento.