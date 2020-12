Lazio, la difesa traballa: mai tanti gol subiti in avvio di campionato

19 gol subiti dalla Lazio. Un dato impietoso che non si registrava dalla stagione 1992/1993: Inzaghi dovrà correre ai ripari

La Lazio deve correre ai ripari in difesa. Il reparto arretrato è stato – almeno nelle stagioni recenti – sempre una garanzia per la squadra di Inzaghi, adesso sembra esserne il punto debole. Con le reti di ieri, incassate contro il Verona, la squadra è arrivata a quota 19 gol subiti (10 in più degli scaligeri): un dato così non si registrava dalla stagione 1992/1993.

Come ricorda il Corriere dello Sport, lo scorso anno, all’undicesima giornata erano solo 11 le reti passive. Due anni fa, 13 e 12 nella stagione 2017/2018. Il terzetto difensivo, ieri composto da Radu-Acerbi-Parolo, aveva un totale di 101 anni. Numeri che allontanano sempre di più la Lazio dai vertici della classifica.