Lazio, gli ultimi rumors sulla Juventus preoccupano: ecco cosa filtra. Al club bianconero potrebbe essere data solo una semplice ammenda nel prossimo giudizio di fine maggio

Secondo quanto riporta Il Messaggero gli ultimi rumors sul caso Juve potrebbero far preoccupare la Lazio in lotta per mantenere il secondo posto in classifica e accedere alla Champions.

Infatti, il club bianconero, potrebbe addirittura essere graziato con una semplice ammenda nel prossimo giudizio di fine maggio.