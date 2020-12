Lazio, gli ottavi di Champions ti fanno ricca: cifre record per l’era Lotito

Gli ottavi di Champions League fanno ricca la Lazio: ecco quanto incasserebbero i biancocelesti in caso di passaggio del turno

Per il prestigio e la storia, certo, ma anche per il “mero” aspetto monetario. Gli ottavi di Champions League sono lì a un passo e la Lazio non può fallire: una vittoria o un pareggio contro il Bruges garantirebbero agli uomini di Inzaghi un ingresso nelle migliori 16 d’Europa e farebbe felice anche il patron Lotito.

Già, perché il pareggio ottenuto a Dortmund è valso 900 mila euro in termini di premi, da aggiungere ai già 35 milioni che la Lazio ha guadagnato sul campo. La qualificazione agli ottavi ne varrebbe altri 9,5 più bonus, ed è legata al match di oggi, (900 mila euro in caso di pareggio, 2,7 in caso di vittoria). In caso di approdo agli ottavi di finale totalizzerebbe 45-47 milioni di euro, (al netto poi del market pool che sarà definito a fine stagione).