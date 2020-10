Lazio, Giudice Sportivo: una giornata e 10mila euro di multa per Immobile

Ciro Immobile, espulso nel corso di Lazio-Inter, salterà solo il prossimo match contro la Sampdoria.

«Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di 10mila euro». Questo il verdetto del Giudice Sportivo relativamente ai casi di Ciro Immobile e Stefano Sensi, espulsi nel corso di Lazio-Inter. «Immobile Ciro, per condotta gravemente antisportiva, per avere al 25esimo del secondo tempo, colpito, da terra, con una manata al volto un avversario» la motivazione dell’espulsione.

Il centravanti tornerà dunque a disposizione del tecnico Inzaghi per il match casalingo contro il Bologna, saltando soltanto l’impegno in trasferta contro la Sampdoria.