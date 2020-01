Lazio, Giudice Sportivo: nessuna sanzione in vista Derby

Lazio, diramate le decisioni del giudice sportivo sull’ultima giornata di Serie A: nessuna sanzione da applicare per il Derby

Acerbi e Radu saranno disponibili per il Derby di domenica prossima in programma alle ore 18: i due erano diffidati col rischio di saltare la stracittadina. Per evitare pesanti assenze per il match del prossimo 26 gennaio, Inzaghi infatti ha sostituito i due durante la gara contro la Sampdoria. Oggi il Giudice Sportivo ha diramato le sue decisioni e l’unica sanzione è riferita a Bobby Adekanye, che guadagna la sua prima ammonizione. Calma piatta anche tra i giallorossi con Pellegrini salvo dalla diffida, Florenzi e Kolarov rientrano dalla squalifica: stessa sorte per Lulic.

Due giornate di squalifica per Mario Balotelli con ammenda di 10.000 euro da pagare in seguito agli insulti all’arbitro Giuia.