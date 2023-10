Lazio, giorni di relax per Luis Alberto: ecco il post del Mago -FOTO. Il weekend è stato concesso libero dal tecnico

Sarri ha concesso il weekend libero ai giocatori per recuperare le forze. L’appuntamento a Formello è per lunedì e i biancocelesti potranno godersi famiglia e amici in totale relax, prima di concentrarsi nuovamente sul campionato. Luis Alberto ha colto l’occasione per trascorrere un paio di giorni lontano dalla Capitale insieme alla sua compagna, come dimostra la foto postata sui social: