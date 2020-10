Lazio, giornata di riposo: domani la ripresa verso la Sampdoria

Simone Inzaghi concede 24 ore libere ai suoi ragazzi. Da domani testa alla Sampdoria.

Un giorno libero per ricaricare le batterie. Un giorno libero per scaricare le tensioni. Simone Inzaghi, reduce dal Festival dello Sport a Milano, concede alla squadra 24 ore di riposo. Il tecnico della Lazio aspetta il rientro dei giocatori convocati dalle rispettive nazionali, su tutti Immobile, Acerbi, Milinkovic e Correa, e spera che la sosta sia utile agli infortunati, Radu, Marusic, Bastos e Luiz Felipe, per accorciare i tempi di recupero. Non appena avrà tutti i giocatori a disposizione, l’allenatore inizierà a preparare la partita contro la Sampdoria, in programma sabato prossimo a Marassi. Non sarà della partita Ciro Immobile, espulso nell’ultima giornata di campionato contro l’Inter e squalificato per un turno dal giudice sportivo.