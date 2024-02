Lazio, Giordano su Losi: «Una semplicità e un’umiltà disarmante». Il ricordo dell’ex giocatore

Bruno Giordano martedì ha partecipato ai funerali di Giacomo Losi, ex calciatore e simbolo della Roma degli anni ’50 e ’60. L’ex Lazio, infatti, ha raccontato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del legame che lo univa con il rivale e amico giallorosso. Una persona descritta come:

PAROLE– «Grande, immensa, anche se non nel fisico” – e con – “una semplicità e un’umiltà disarmante ».

Il suo nome è destinato a restare in eterno, come avvenuto per i simboli laziali, anche i romanisti potranno ricordare il loro idolo tra le vie della Capitale. A darne l’annuncio è stato lo stesso Assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato. Un’idea pienamente abbracciata anche dallo storico numero nove biancoceleste: “Sarà immortale, come altri ex giocatori della Roma e della Lazio. Penso a Vincenzo, Pino e Felice“.