Lazio, Giordano: «Mercato? Credo che si possa andare avanti cosi fino alla fine» Le parole dell’ex biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano, ha parlato di Lazio e di mercato:

«Mercato? La Lazio ha lasciato tutto come stava. Credo che possa tirare avanti tranquillamente con questa rosa fino a fine stagione, soprattutto se Immobile dovesse recuperare e chiudere la stagione con uno stato fisico diverso. Non credo che la situazione debba creare allarmismo. Kamada? Rimprovero a tutta la società alcune cose. Forse nel 4-3-3 il giocatore non si trova, anche se lo trovo limitativo per un calciatore. Lui si esprime meglio da trequartista, allora sarebbe stato meglio prendere un calciatore con caratteristiche diverse. Forse è un acquisto ponderato male, non per il valore del calciatore, ma per l’impiego in questo sistema. Sono convinto che lui possa giocare in questo modulo, non so se lui, il calciatore, lo sia. Forse non si è integrato bene, ma forse non è stato messo nelle condizione giuste per esprimersi»