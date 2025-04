Lazio, Giordano attacca: «Ci è stato negato un calcio di rigore clamoroso»

L’ex attaccante della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni polemiche sull’episodio che ha fatto discutere nella sfida contro il Torino

L’ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano, ha analizzato l’episodio da moviola ai microfoni di Radio Laziale.

LE PAROLE – L’avevamo sbloccata, poi ci è stato negato un calcio di rigore clamoroso, non si può non dare un rigore così per il fallo di mano. Il giocatore del Torino da terra ha bloccato il passaggio per quello della Lazio. Un arbitro deve fischiare ciò che è nel regolamento. Mi hai privato di un assist perché un giocatore in scivolata la prende con la mano. Se ho il pallone tra i piedi non posso pensare che non la posso mettere lì perché l’avversario prende con la mano la palla in scivolata. Se ci arriva con la mano è un calcio di rigore clamoroso.