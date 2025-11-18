Lazio, quale sarà il futuro di Gila? La situazione attuale della squadra biancoceleste in ottica mercato

Lazio, il caso Gila agita il mercato di gennaio: Inter alla finestra ma Lotito fa muro. La situazione attuale

In casa Lazio si avvicina un mercato di gennaio che si preannuncia complesso, e uno dei dossier più delicati riguarda senza dubbio Mario Gila. Il difensore spagnolo, ormai considerato un titolare importante nello scacchiere biancoceleste, è diventato uno dei nodi principali attorno a cui ruoteranno le strategie della società nelle prossime settimane. La scadenza del contratto fissata al 2027 sembra lontana, ma l’assenza di un rinnovo già definito sta iniziando a rendere il giocatore appetibile per diversi club, soprattutto in Serie A.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio potrebbe trovarsi di fronte a un assalto concreto per Gila già nella sessione invernale. L’Inter, in particolare, sta monitorando con attenzione la situazione, forte anche del canale privilegiato con l’agente del giocatore: si tratta dello stesso manager che cura gli interessi di Lautaro Martínez, un dettaglio che potrebbe agevolare eventuali dialoghi tra le parti. Per i nerazzurri, sempre attenti a ringiovanire il reparto difensivo, Gila rappresenta un profilo ideale: giovane, in crescita e già testato nella Serie A.

Tuttavia, strappare Gila alla Lazio non sarà affatto semplice. Claudio Lotito ha dimostrato nel tempo di non farsi intimidire dalle offerte, soprattutto quando un giocatore viene ritenuto fondamentale nel progetto tecnico. Per gennaio, serviranno proposte molto ricche per convincere il presidente biancoceleste, ben consapevole del valore attuale e potenziale del difensore.

Anche Maurizio Sarri si oppone con forza all’idea di un addio a metà stagione. Il tecnico, che considera la tenuta difensiva uno dei cardini della rinascita della Lazio, ha urgente bisogno di consolidare il gruppo invece di smontarlo. A suo avviso, il mercato invernale dovrà servire a ricostruire e rafforzare la rosa, non a privarla di uno dei suoi elementi più affidabili. Proprio per questo, la permanenza di Gila a gennaio è ritenuta fondamentale per mantenere equilibrio e continuità in una stagione fin qui complicata.

Un elemento che gioca a favore della Lazio è il comportamento esemplare del giocatore. Gila non ha mai creato tensioni né alimentato voci di mercato: lavora in silenzio e con serietà, rispettando pienamente il club e il progetto tecnico.

In sintesi, il futuro di Gila resta uno dei temi centrali del calciomercato della Lazio: tra pressioni esterne, interessi importanti e la volontà di Sarri di trattenere il difensore, gennaio si preannuncia un mese bollente per la dirigenza biancoceleste.

