Lazio: Gigot ai margini nelle gerarchie di Sarri: l’addio è sempre più possibile

Lazio, Samuel Gigot sempre più indietro nelle gerarchie di Maurizio Sarri: è il quinto dei centrali, superato da Provstgaard

Un segnale iniziale, ma piuttosto eloquente, sul futuro di Samuel Gigot alla Lazio è emerso dall’amichevole di domenica sera a Formello, vinta 3-0 contro la Primavera. Il difensore francese è rimasto in campo appena 33 minuti, subentrando nella ripresa e lasciando spazio nel finale al giovane Ruggeri (classe 2004). Questo dettaglio, come riporta il Corriere dello Sport, sembra confermare le impressioni della vigilia: al momento, Gigot è il quinto centrale nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Una posizione decisamente complicata per un giocatore che solo un anno fa era stato accolto come un rinforzo esperto, dotato di leadership e fisicità.

Il feeling tra Gigot e la Lazio sembra essersi già raffreddato, anche perché la concorrenza si è fatta subito serrata. Con Alessio Romagnoli squalificato per le prime due giornate di campionato, Sarri ha bisogno di una spalla affidabile per Mario Gila. E fin qui il giovane Oliver Provstgaard, classe 2003, si è fatto notare più di tutti: solido, concentrato e maturo, ha mostrato buone qualità. A contendergli il posto c’è anche Patric, appena rientrato in gruppo dopo l’operazione al malleolo, e che per Sarri resta una figura chiave, sia in campo che nello spogliatoio.

In questo scenario, Gigot rischia di scivolare ancora più indietro. Tuttavia, oltre alle gerarchie, il vero nodo sembra essere di natura tattica. Il francese è abituato a difese basse, marcature a uomo e interventi aggressivi, caratteristiche che sono poco compatibili con il sistema posizionale di Sarri. Il tecnico chiede letture collettive e movimenti sincronizzati, un modo di difendere più complesso che finora Gigot sta faticando ad assimilare. Sarà interessante vedere se il difensore riuscirà a invertire la tendenza o se il suo futuro in biancoceleste sarà sempre più in bilico.