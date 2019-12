Lazio, Gerrard ha un debole per Milinkovic

La leggenda del Liverpool ha stilato la sua fantasy 5 inserendo il centrocampista serbo, gioiello della Lazio

Finalmente anche fuori dall’Italia si stanno accorgendo del grande valore del numero ventuno della Lazio, nonostante le annate passate un po’ altalenanti.

Steven Gerrard, ha un debole per Sergej, come biasimarlo. In una recente intervista per un contest della Kia, sponsor dell’Europa League, l’ex capitano di Reds ha redatto la sua fantasy 5: un elenco di cinque giocatori che hanno giocato la competizione e di cui non farebbe a meno. Sul taccuino di dell’ex centrocampista c’è il nome del Sergente su di lui ha speso anche parole al miele: «Lui è un centrocampista offensivo, sono uno suo grandissimo ammiratore». Queste parole, dette da un campione tale, non fanno altro che confermare l’enorme valore di Milinkovic.