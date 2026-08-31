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Lazio Genoa, splendida vittoria all’Olimpico! I voti dei quotidiani sportivi
Lazio Genoa, quest’oggi vi mettiamo a disposizione i voti dei quotidiani sportivi circa i giocatori del tecnico Gattuso
Nella giornata di ieri è andata in scena Lazio Genoa presso lo Stadio Olimpico, gara valevole per il 2° turno del campionato Serie A 2026/27! I biancocelesti sono riusciti a strappare tre punti preziosi grazie alla rete firmata Frattesi! Vi riportiamo i voti dei quotidiani sportivi in merito ai giocatori di Gennaro Gattuso.
Ultimissime Lazio LIVE: i biancocelesti trionfano all’Olimpico! La conferenza stampa di Gattuso
Corriere dello Sport
Mandas 6; Floriani Mussolini 6,5, Lazzari (35′ st) sv, Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 7, Pedraza (18′ st) 4,5, Frattesi 7,5, Rovella 6, Belahyane (37′ pt) 6,5, Taylor 6,5, Cancellieri 4,5, Isaksen (18′ st) 6, Dia 5, Pinamonti (36′ st) 6, Zaccagni 6
Gazzetta dello Sport
Mandas 6,5; Floriani Mussolini 6 (Lazzari sv), Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 7, Pedraza 5,5, Frattesi 7, Rovella 6, Belahyane 6,5, Taylor 6,5, Cancellieri 6, Isaksen 6, Dia 5,5 (Pinamonti sv), Zaccagni 6,5.
Tuttosport
Mandas 6,5; Floriani Mussolini 6, Lazzari (35′ st) 6, Doekhi 6,5, Provstgaard 6, Nuno Tavares 7, Pedraza (18′ st) 6, Taylor 6, Rovella 6, Belayhane (36′ pt) 6, Frattesi 7, Cancellieri 5,5, Isaksen (18′ st) 6, Dia 6, Pinamonti (34′ st) 6, Zaccagni 6.
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