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Lazio Genoa, splendida vittoria all’Olimpico! I voti dei quotidiani sportivi

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As Roma 30/08/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Genoa / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Andrea Pinamonti

Lazio Genoa, quest’oggi vi mettiamo a disposizione i voti dei quotidiani sportivi circa i giocatori del tecnico Gattuso

Nella giornata di ieri è andata in scena Lazio Genoa presso lo Stadio Olimpico, gara valevole per il 2° turno del campionato Serie A 2026/27! I biancocelesti sono riusciti a strappare tre punti preziosi grazie alla rete firmata Frattesi! Vi riportiamo i voti dei quotidiani sportivi in merito ai giocatori di Gennaro Gattuso.

Ultimissime Lazio LIVE: i biancocelesti trionfano all’Olimpico! La conferenza stampa di Gattuso

Corriere dello Sport

Mandas 6; Floriani Mussolini 6,5, Lazzari (35′ st) sv, Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 7, Pedraza (18′ st) 4,5, Frattesi 7,5, Rovella 6, Belahyane (37′ pt) 6,5, Taylor 6,5, Cancellieri 4,5, Isaksen (18′ st) 6, Dia 5, Pinamonti (36′ st) 6, Zaccagni 6

Gazzetta dello Sport

Mandas 6,5; Floriani Mussolini 6 (Lazzari sv), Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 7, Pedraza 5,5, Frattesi 7, Rovella 6, Belahyane 6,5, Taylor 6,5, Cancellieri 6, Isaksen 6, Dia 5,5 (Pinamonti sv), Zaccagni 6,5.

Tuttosport

Mandas 6,5; Floriani Mussolini 6, Lazzari (35′ st) 6, Doekhi 6,5, Provstgaard 6, Nuno Tavares 7, Pedraza (18′ st) 6, Taylor 6, Rovella 6, Belayhane (36′ pt) 6, Frattesi 7, Cancellieri 5,5, Isaksen (18′ st) 6, Dia 6, Pinamonti (34′ st) 6, Zaccagni 6.

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