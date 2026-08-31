Mercato Lazio, Gudmundsson si avvicina! I biancocelesti provano a blindare il colpo

Mercato Lazio, accelerata per Gudmundsson! Superato il muro della concorrenza, ore caldissime per la chiusura

Le battute finali della sessione estiva di trasferimenti riservano colpi di scena clamorosi e trattative ad altissima tensione che possono cambiare radicalmente il volto delle protagoniste della massima serie. Come svelato da una notizia caldissima di questi ultimi minuti rivelata dal giornalista Nicolò Schira, la Lazio ha deciso di rompere gli indugi e di accelerare in modo concreto per assicurarsi un rinforzo di primissimo piano per il reparto offensivo. Nel mirino della dirigenza biancoceleste è finito con decisione Albert Gudmundsson, talentuoso attaccante islandese attualmente in uscita dalla Fiorentina e pronto a vivere una nuova avventura professionale.

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Il gradimento di Albert Gudmundsson e il rifiuto al Bologna

La trattativa che potrebbe portare l’estroso trequartista nella Capitale poggia su basi particolarmente solide, a cominciare dalla chiara volontà espressa dal diretto interessato. Il classe 1997 avrebbe accolto con grande favore la prospettiva di vestire la maglia della Lazio, aprendo totalmente le porte al trasferimento. Un indizio eloquente in tal senso si è registrato nelle scorse ore, quando il giocatore avrebbe declinato la proposta del Bologna e del Genoa, rifiutando le destinazioni e lasciando così la strada libera all’inserimento delle altre pretendenti pronte a darsi battaglia sul mercato.

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L’obiettivo di rinforzo per Gennaro Gattuso e la trattativa lampo della Lazio

L’inserimento fulmineo della Lazio risponde alla precisa esigenza di regalare a Gennaro Gattuso un elemento di spiccata qualità tecnica, capace di inventare la giocata decisiva e di alzare notevolmente il tasso tecnico della trequarti. Colloqui in corso con la Viola per raggiungere un accordo per un prestito con opzione d’acquisto. Inoltre, sul giocatore c’è il pressing del Galatasaray. I tifosi biancocelesti restano in trepidante attesa: l’arrivo di Albert Gudmundsson è un’ipotesi sempre più concreta che infiamma il finale del calciomercato!