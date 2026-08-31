Genoa su Cancellieri, sul tavolo un contratto triennale! Ora si cerca l’accordo con la Lazio

Matteo Cancellieri nel mirino del Genoa! Pressing rossoblù e offerta triennale al giocatore: cosa trapela

Le ultime ore della sessione estiva di trasferimenti regalano fuochi d’artificio e trattative lampo che possono cambiare radicalmente il volto delle rose in vista della nuova stagione agonistica. Come svelato dal noto giornalista Luca Cilli, il calciomercato della Lazio riserva clamorosi colpi di scena proprio in questa fase conclusiva del gong finale! Nel mirino delle ultime ore è finito Matteo Cancellieri, esterno offensivo di proprietà del club biancoceleste, che è diventato l’obiettivo concreto di una trattativa imbastita sottotraccia per rinforzare il reparto avanzato di un’altra compagna di Serie A.

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L’inserimento del Genoa per Matteo Cancellieri

La compagine ligure ha deciso di accelerare drasticamente le manovre di mercato, puntando con decisione sul talento classe 2002 per dare maggiore imprevedibilità e freschezza alla propria trequarti. Il Genoa sta infatti provando concretamente a chiudere l’operazione, avviando i contatti ufficiali con la dirigenza capitolina per trovare la quadra economica e definire il trasferimento a titolo definitivo o in prestito con obbligo. L’interessamento del Grifone si è fatto via via più pressante, trasformandosi in una vera e propria offerta mirata per convincere il giocatore a sposare il nuovo progetto tecnico.

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I dettagli dell’offerta e il futuro di Matteo Cancellieri

Per convincere l’attaccante a lasciare la Capitale e sposare la causa rossoblù, la società ligure non ha badato a formalità, mettendo sul tavolo argomenti particolarmente stimolanti. Stando alle indiscrezioni raccolte, al calciatore sarebbe stato proposto un contratto triennale che certificherebbe la centralità del progetto tecnico a lui riservato. Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti per capire se la Lazio e il Genoa riusciranno a trovare l’intesa definitiva prima dello stop definitivo delle trattative estive!