Lazio Genoa, vendita biglietti: spunta qualche posto in Distinti Nord

Lazio Genoa si avvicina a grandi passi, prosegue la vendita dei tagliandi. Sono usciti pochissimi tagliandi nei settori Nord

Lazio Genoa si avvicina e la squadra di Baroni potrà contare sul sostegno del proprio pubblico. Ci saranno oltre 40mila spettatori allo Stadio Olimpico, come accaduto nelle prime quattro uscite in Serie A.

Disponibilità ampia nelle due Tribune, in Distinti Sud e Curva Maestrelli. In questi istanti, sul circuito Viva ticket, sono usciti circa 40 posti in Distinti Nord Ovest, di base esauriti solamente con gli abbonamenti.