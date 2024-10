Lazio Genoa, Tavares il migliore dei biancocelesti: le pagelle dei quotidiani sportivi per il terzino

Lazio Genoa, il migliore in campo dei biancocelesti è Nuno Tavares che sforna un altro assist e fornisce la solita prestazione di alto livello

Il migliore in campo per la Lazio contro il Genoa è stato sicuramente Nuno Tavares. Il terzino ha sfornato l’ennesimo assist in campionato e non ha intenzione di fermarsi. Di seguito le sue pagelle:

CORRIERE DELLO SPORT – «8, provate a prenderlo. La volata di 80 metri va considerata quanto un assist. Un’altra all’indietro per sradicare un pallone. Il gol tolto da Leali. Poi l’assist per Vecino. Rassegnato a lui, Gilardino. Non lo prende nessuno. Un fulmine di guerra».

GAZZETTA DELLO SPORT – «7,5, il sesto assist (in sette gare di campionato) e le solite percussioni devastanti. Vicino al primo gol con la Lazio in un paio di occasioni».