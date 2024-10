Lazio Genoa, la curva ricorda Adamo Dionisi - FOTO

La curva della Lazio ricorda Adamo Dionisi: ex capo ultras biancoceleste e attore, mancato a 59 anni negli scorsi giorni

La Curva della Lazio ricorda Adamo Dionisi: l’attore e ex capo ultras dei biancocelesti è mancato in settimana a 59 anni e i tifosi hanno voluto ricordarlo in Lazio Genoa. Un minuto di silenzio – per lui e per i giovani tifosi del Foggia mancati la scorsa settimana – e uno striscione a ricordarlo.

LE PAROLE – «Er Sor Marchese ve saluta allegramente, nun piagnete, ma ridete sempre».