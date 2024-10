Lazio Genoa, Onofri sui rossoblù: «Non è un vero e proprio catenaccio»

Lazio Genoa, l’ex calciatore rossoblù Claudio Onofri, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la sfida dell’Olimpico

Claudio Onofri, ex calciatore del Genoa, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Non Mollare Mai’, ai microfoni di Radiosei. Queste le sue parole in vista della sfida valida per il nono turno di Serie A contro la Lazio:

SULLA PARTITA – «Per domani il Genoa può contare sull’orgoglio visto contro il Bologna, ma il pronostico è ovviamente a favore della Lazio. Il Genoa non fa un vero e proprio ‘catenaccio’. Ha un blocco basso, un 4-4-2 classico che può permetterti di ripartire»