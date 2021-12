Lazio-Genoa, ecco il contest per il migliore in campo: 4 candidati – FOTO

Chi sarà il migliore in campo di Lazio-Genoa di venerdì? Parte il contest sui social, con ben quattro candidati

Lazio-Genoa è ormai stata archiviata. O forse non del tutto. Infatti la società biancoceleste, sui suoi canali social, ha fatto partire il contest per il migliore in campo del match di venerdì.

🗳 È arrivato il momento di eleggere il migliore in campo di #LazioGenoa! ⤵️ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 19, 2021

Son ben quattro i candidati: Luis Alberto, autore di due assist, Pedro, che ha sbloccato il risultato, Felipe Anderson, che ha servito proprio allo spagnolo il pallone dell’1-0, e Zaccagni, che ha chiuso i conti con il tris. Non resta che attendere chi la spunterà.